Lecce-Lazio alla prima giornata Calcio serie A | calendario

Il Napoli campione d'Italia debutterà in casa del Frosinone , trasferte anche per il Milan, di scena a Bologna, per la Juve a Udine e per la. Per l'Inter esordio a San Siro contro il Monza. La Roma ricomincia ancora con la Salernitana , ma stavolta in casa. Eccola la nuova serie A uscita dall'urna di Dazn dove è stato ...Il Napoli campione d'Italia debutterà in casa del Frosinone, trasferte anche per il Milan, di scena a Bologna, per la Juve a Udine e per la. Per l'Inter esordio a San Siro contro il Monza. La Roma ricomincia ancora con la Salernitana, ma stavolta in casa. Eccola la nuova serie A uscita dall'urna di Dazn dove è stato ......- Sassuolo 14° giornata (3 dicembre 2023) Genoa - Empoli 15° giornata (10 dicembre 2023) Empoli -16° giornata (17 dicembre 2023) Torino - Empoli 17° giornata (23 dicembre 2023) Empoli -...

ROMA. Ieri ad ora di pranzo è arrivato il primo atto ufficiale della nuova stagione sportiva del massimo campionato di ...(ANSA) - LECCE, 04 LUG - È prevista per lunedì 10 luglio la ripresa dell'attività sportiva per il Lecce, in vista sella prossima stagione di serie A, con le rituali visite mediche presso il ...