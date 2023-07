(Di mercoledì 5 luglio 2023) La voglia di illudersi era talmente forte che ha finito col sovrapporre la speranza alla. Fino ad assumere i contorni dell’allucinazione collettiva. Le treeuropee raggiunte dai club italiani giusto qualche settimana fa sono state elevate a sistema, presentate come la prova che il calcio italiano non era poi così derelitto e periferico come si raccontava. Almeno fino a quando le sconfitte subite da Roma, Fiorentina e Inter non hanno fatto venire giù tutto il castello narrativo, costringendo un movimento intero a fare i conti con la verità. La grandeur degli anni Ottanta e Novanta è svanita, forse per sempre. E mentre la Premier League è diventata ogni anno più distante, gli altri tornei continentali si sono fatti sempre più vicini, fino a superare laA. Un concetto che è stato rinverdito dalle prime settimane di ...

...2% sempre rispetto al trimestre precedente, mentre la spesa per i consumiè cresciuta dello ... segnala l'Istat, il deficit si è attestato al 12,1% contro l'11,3% segnato nei primimesi dell'...Il torneo Sarannole giornate di gara, con inizio fissato per le ore 17.00 e per le ore 18.00. ... Domenica 9 luglio si disputeranno le" di cui RaiSport, nei giorni successivi l'evento, ...... oltre 3 miliardi di stream, un festival di Sanremo vinto in coppia con Mahmood, inanni di ... Immancabili i fuochi d'artificioper una festa che non poteva riuscire meglio di così. Brescia ...

Le tre finali erano l’illusione, il calciomercato è la realtà: i numeri della crisi della Serie A Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Non solo non si è pentita di aver deciso di parlare al Senato, ma avrebbe voluto farlo prima. «Finalmente il giorno è arrivato» e alle tre di oggi pomeriggio Daniela Santanchè prenderà posto nell’Aula ...