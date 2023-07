Le sfide perse e quelle da vincere. Il taccuino della Cida per il governo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Se c’è una spina dorsale del Pnrr, sono i dirigenti pubblici e privati. Anello di congiunzione tra il Palazzo e l’economia reale. In una parola, i territori. Per questo l’assemblea annuale, la confederazione dei manager italiani sia statali sia privati, era quanto mai attesa, nell’anno in cui l’Italia ha ripreso a carburare ma anche nei mesi in cui ilsi gioca la partita più delicata, quella per i fondi europei sotto il cappello del Recovery Plan. E così, presso un affollato spazio eventi di Piazza di Spagna, oltre al presidente Stefano Cuzzilla, sono intervenuti Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente, Paolo Zangrillo, responsabile per la Pubblica amministrazione e Marina Elvira Calderone, titolare delle Politiche Sociali. Punto di caduta, il futuro ...