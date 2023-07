Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 5 luglio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ledeidi oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principaliin Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente.

Ma che la stanno usando come capro espiatorio: "Esattamente così, come accadde a me quando tutte le televisioni d'Italia, tutti i Tg, tutte ledei giornali titolavano: "Briatore evasore!"...... 80 nuove segnalazioni tra attività stanziali e food truck, con 23di approfondimento ... a gestione familiare, dove fermarsi per gustare una piadina fatta a mano, come si deve, con materie...Ne ho scritto qualche mese fa SU QUESTE. L'evento prevede numerose portate in abbinamento a ... Le Macchiole comincia la sua attività nel 1983 ed è una delleaziende della denominazione ...

Le prime pagine di oggi Il Post

Le dimissioni dal comitato sull'autonomia regionale, la giornalista russa aggredita in Cecenia, e le società di Santanchè ...Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni ...