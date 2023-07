Le parole di Ivan Dimitrov | il ragazzo che ha sfregiato il Colosseo

(Di mercoledì 5 luglio 2023), il turista britannico 27enne che lo scorso 23 giugno hailincidendo il suo nome e quello della compagna, Hailey Bracey, sulle mura dell’Anfiteatro Flavio, ha redatto una lettera di scuse indirizzata alla Procura di Roma, al sindaco Roberto Gualtieri e al Comune della capitale. Il giovane era stato identificato proprio nelle ultime settimane dal Daily Mail e individuato dalle forze dell’ordine italiane “attraverso indagini tradizionali e comparazione fotografica”., residente a Bristol, stava visitando l’Europa in compagnia della fidanzata e, durante il soggiorno in Italia, è stato filmato da un altro turista, Ryan Lutz, mentre deturpava le mura del. La coppia, grazie alla diffusione del video in questione sui ...

ha anchedi ringraziamento per coloro che " con dedizione, cura, sacrificio custodiscono l'inestimabile valore storico e artistico del Colosseo ". Dimitrov nonostante le scuse, per lo ...Il suo idolo èZaytsev : 'Mi sono sempre ispirato a lui. Amo il suo modo di stare in campo'. Ledi Federico Giacomini nel video integrale della conferenza stampa di presentazione:sconcertanti quelle del giovane turista che, per il gesto vandalico compiuto, rischia fino a 5 anni di carcere e 5 mila euro di multa. Le immagini del 31enne che incide la dedica "+ ...

Le scuse del turista che ha sfregiato il Colosseo: "Non sapevo fosse ... TGLA7

Un atto vandalico su uno dei monumenti più importanti al mondo del quale però, a quanto pare, il 31enne non conosceva le origini. Le parole sono arrivate in Procura e sulla scrivania del sindaco di ...'Solo in seguito a quanto incresciosamente accaduto ho appreso dell’antichità del monumento', la lettera di scuse del turista britannico che, lo scorso 23 giugno, ha deturpato le mura dell’Anfiteatro ...