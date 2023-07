Le notizie del giorno con Enrico Mentana

Così come era ancora nella sede milanese di via Paleocapa nella giornata dell'aperturatestamento. "Io francamente non so nulla, non mi rubate niente", dice come sempre sorridendo ai giornalisti ...Negativo anche il bilanciosemestre, che registra un calo20,38% e 7.237 unità. Per tutte ledi macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo ...Caso Visibilia, la difesa di Santanchè Da mesi - come riferiscono fonti della Procura di Milano - l'iscrizionesuo nome nel registro delledi reato non è più secretata. Lo è stato per un ...

Ucraina-Russia, le notizie del 4 luglio sul conflitto in Ucraina Corriere della Sera

Partirà il 20 luglio la rassegna "Scenari in Cilento", promossa dal giornalista Nino Esposito, con il patrocinio del comune di Giungano e la collaborazione del Forum dei Giovani e della Pro-Loco, per ...Un "Manifesto dell'Accessibilità" per ascoltare le voci dei ragazzi con disabilità proprio sul tema dell'acceso alla cultura, alla comunicazione, allo sport, alle banche e alla gestione del denaro, al ...