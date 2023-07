Le Nazionali non giocano durante l’estate? I Mondiali in inverno hanno stravolto le abitudini | ma c’è la Gold Cup…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ci troviamo in piena estate e tutti campionati maggiori sono ovviamente terminati. Da qualche giorno è iniziato ufficialmente il calciomercato, la sessione estiva, che terrà impegnati fino all’inizio della Serie A ad esempio e anche oltre. Ma i tornei continentali enon sono certamente mancati. A essere coinvolte sin qui sono state principalmente legiovanili. Si pensi all’Italia Under 20 di Carmine Nunziata, arrivata in Finale al Mondiale che si è svolto in Argentina; ultima gara poi persa con l’Uruguay. O ancora il deludente Europeo, almeno per l’Italia Under 21, che è entrato ora nella fase più calda. Attualmente, ad essere impegnati ci sono inoltre altri giovani calciatori della Selezione italiana: quelli Under 19, alle prese con l’Europeo e l’esordio vittorioso per 0-4 contro Malta ha lasciato ben sperare. Per quanto riguarda ...