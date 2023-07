Le Iene | Veronica Gentili condurrà lo show di Italia 1

A Lenon sarebbe stata confermata, mentre da Tu Si Que Vales avrebbe deciso lei di andarsene. Nel programma di Italia 1 dovrebbe arrivare la giornalistaGentili, mentre l'argentina in ...Intanto per l'ex conduttrice di Viale Mazzini si sarebbero aperte le porte di Controcorrente Prima Serata, al posto diGentili passata a Le. Altri retroscena invece la vedono al timone ...... in alternanza con Nicola Porro),Gentili potrebbe rimanere disoccupata , considerato il "no" di Davide Parenti alla conduttrice come nuovo volto de Le...

Veronica Gentili alle Iene, gola profonda: "Perché hanno fatto fuori Belen" Liberoquotidiano.it

In questi giorni si è a lungo parlato del futuro televisivo di Belen Rodriguez. Dagospia infatti ha fatto sapere che la showgirl argentina avrebbe non solo lasciato Tú sí que vales, ma che non sarebbe ...Continua il valzer degli spostamenti sui network privati e sulla Rai in attesa dell’arrivo dei palinsesti. L’ultima news riguarda Ilary Blasi che ha chiuso da poco l’edizione ...