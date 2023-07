Le Iene | è ufficiale il nome della conduttrice che sostituirà Belen Rodriguez | ecco di chi si tratta

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Nonostante manchino ancora due mesi all’inizioprossima stagione televisiva Rai e Mediaset sono già al lavoro per delineare i palinsesti autunnali delle rispettive reti. Proprio ieri, infatti, sono stati presentati i palinsesti Mediaset, che comprendono diverse novità rispetto alla stagione precedente, non solo in termini di format, ma anche per quanto riguarda la conduzione. A tal proposito, poco fa la pagina Instagramde Le, il programma di informazione e di denuncia di Italia 1, ha reso noti i nomi dei due conduttoriprossima edizione del programma. Grazie al post pubblicato dai canali socialtrasmissione abbiamo avuto la conferma chelascerà il timone dello show, così come si era già vociferato in precedenza, mentre ...

... Lecompreso che ha scelto il nuovo volto. Si tratta di Veronica Gentili , giornalista televisiva in Rete 4 e scrittrice, il profilodel programma ha dato l'annuncio tramite un post su ...Altro incontro importante con Belen è avvenuto al programma televisivo Le, in cui Vicky a ... lo Show dei Record, in passato riconosciuta come sosia di Ariana Grande ed attualmente sosia...Il nuovo nome a spuntare in ordine di tempo a poche ore dalla presentazionedei ... considerato il "no" di Davide Parenti alla conduttrice come nuovo volto de Le...

Le Iene scelgono Veronica Gentili: Un abbraccio a Belén Rodriguez ... Fanpage.it

Belen via dalle Iene, dove arriva Veronica Gentili ... Alle ore 12 di quest’oggi, mercoledì 5 luglio, è ufficialmente scaduto l’embargo rispetto alle news relative ai nuovi palinsesti Mediaset ai ...I palinsesti Mediaset sono stati svelati e tra le varie conferme c'è stata sicuramente quella de Le Iene, il programma di approfondimento che ha cambiato, ...