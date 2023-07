Le grandi dimissioni

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “Fai il lavoro che ami e non lavorerai mai un giorno della tua vita”, è una convinzione che oggi regge ancora? Francesca Coin, sociologa che si occupa di lavoro e diseguaglianze sociali, apre uno squarcio con il suo saggio sulle persuasioni del lavoro come misura di tutte le cose, del merito, del privilegio e della scansione del nostro tempo. “Ci hanno sempre ripetuto che il lavoro è ciò che ci definisce, il fondamento della nostra dignità di esseri umani. E allora perché, in tutto il mondo, sempre più persone si dimettono?”. La questione – nota come “Great resignation” – è molto discussa nel dibattito pubblico, spesso affrontata in maniera caricaturale senza scendere nel profondo della sua complessità. Coin si inserisce offrendo uno spaccato lucido e attuale della situazione a livello non solo italiano – nelle sue contraddizioni in termini di domanda, offerta di lavoro e ...