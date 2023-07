Le frecce tricolori chiudono le feste dell' incoronazione di Carlo in Scozia

A due mesi di distanza dalla prima cerimonia di incoronazione a Londra, re Carlo III ha ripetuto il rito a Edimburgo. L'erede di Elisabetta III ha ricevuto gli 'onori di Scozia' in una cerimonia ...Presente all'evento anche Reggio Emilia con il ClubN°9, per festeggiare un'aeronautica che ha profonde radici anche nella nostra città, grazie all'esperienza delle Reggiane, spiega ...Sabato e domenica non solo hanno avuto un gran pubblico la partenza della Vespucci e le acrobazie delle, ma l'area era affollata di visitatori, in gran parte stranieri, e velisti. L'...

Pozzuoli AirShow, lo spettacolo delle frecce tricolori sul golfo di Napoli ilmattino.it

A due mesi di distanza dalla prima cerimonia di incoronazione a Londra, re Carlo III ha ripetuto il rito a Edimburgo. L'erede di Elisabetta III ha ricevuto gli 'onori di Scozia' in una cerimonia ...Il 7 luglio il passaggio sul capoluogo regionale, il 9 sulla località balneare l'atteso air show. La memoria a due lutti recenti ...