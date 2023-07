Lazio | Serie A | il calendario 2023 - 2024 con le prossime partite

... Cagliari 24a GIORNATA: Inter 25a GIORNATA: FROSINONE 26a GIORNATA: Torino 27a GIORNATA: MONZA 28a GIORNATA: FIORENTINA 29a GIORNATA: Sassuolo 30a GIORNATA: LECCE 31a GIORNATA:32a GIORNATA: ...A 2023/24: le quote sulla Juventus e sul Milan Più o meno sullo stesso livello degli ... La quota media sullaè invece 15.00, con Sisal che la mette a 12.00 sullo stesso piano dei cugini e ...13.42 CalendarioA, Napoli a Frosinone Esordio dei campioni d'Italia del Napoli in casa della neopromossa ... della Roma all'Olimpico con la Salernitana e dellaa Lecce. Roma - Milan e ...Si è concluso da poco il sorteggio per il calendario della prossima stagione di Serie A, 2023/24, che inizierà il 20 agosto. Un inizio importate per la Lazio che avrà ...Di seguito il calendario completo della Serie A 2023/24, dalla prima all'ultima giornata: 1ª Giornata 20 ago 2023 BOLOGNA - MILAN EMPOLI - HELLAS VERONA FROSINONE - NAPOLI GENOA ...