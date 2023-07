Lazio | Luis Alberto ha rinnovato | i dettagli dell'accordo

Altra giornata di incontri, trattative, affari fatti e altri sfumati. Dopo il colpo dell'Inter, che ha chiuso con il Sassuolo per Frattesi , provano a rispondere le altre big del campionato. Il Milan ...L'ha annunciato il club parigino, che ora è pronto a ufficializzare l'ingaggio diEnrique. ... Sul giocatore c'era anche l'interesse della. 2023 - 07 - 05 15:07:10 Inter, Frattesi ha firmato ...Per questo, ha rinnovato il contratto Pedro e siamo prossimi a definire quello diAlberto". Claudio Lotito , Presidente della, ha così commentato le voci di mercato che accostano, a più ...

LAZIO, LUIS ALBERTO PROLUNGA FINO AL 2027 - Sportmediaset Sport Mediaset

La Lazio prosegue il suo lavoro sul mercato. Dopo le parole di Lotito che ha confermato quello di Pedro, è fatta per il rinnovo di Luis Alberto. Lo spagnolo ha firmato fino al 2027. Il precedente ...Il rinnovo di Luis Alberto, ma non solo. Gli agenti della You First Sport sono a Roma, hanno incontrato la Lazio e messo nero su bianco il rinnovo del Mago. Ma non solo. L'incontro è ...