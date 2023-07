Lazio | Berardi obiettivo numero uno in attacco | la posizione del club

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L'non è mai tramontato per la. La fiducia nel suo arrivo in biancoceleste è andata diminuendo però...

e laLotito l'ho visto due giorni fa, se ci sono comunicazioni spero me le faccia direttamente e non tramite i giornali", ha concluso.e laLotito l'ho visto due giorni fa, se ci sono comunicazioni spero me le faccia direttamente e non tramite i giornali", ha concluso. .Chiosa finale sul mercato neroverde e sull'accostamento di Domenicoalla, dopo gli apprezzamenti di Lotito nei confronti del numero 10 neroverde: ' Sicuramente dovremo ritoccare il ...Claudio Lotito entra a gamba tesa nelle voci di calciomercato: il patron della Lazio, infatti, ha parlato della questione Berardi al Messaggero. “Io vorrei prenderlo, ma il Sassuolo spara oltre 30 mil ...Le parole dell'ad del Sassuolo all'uscita dalla sede del club nerazzurro: operazione conclusa, tutti i dettagli ...