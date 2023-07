Lavoro | sì Camera a ordinamento professioni pedagogiche con 235 sì e nessun no

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug (Adnkronos) - Laha approvato la Pdl in materia di 'delleed educative e istituzione dei relativi albi professionali' con 255 sì, zero voti contrari e 13 astenuti.

..."lucidità" della vittima "risultava enormemente compromessa" quando è stata "condotta nella... Per quella data nell'aula del Tribunale di Tempio Pausania, gli esiti delsvolto dal perito ...svolto dalla società in stretta collaborazione con i suoi principali Azionisti Comune di Lamezia Terme, Regione Calabria attraverso Fincalabra spa,di Commercio di Catanzaro, Crotone e ...Nel 2018 viene chiamato indelcome operatore di patronato, incarico che lascia nel settembre scorso per diventarne direttore. "I mesi trascorsi sono stati impegnativi e formativi e ...Roma, 5 lug (Adnkronos) – La Camera ha approvato la Pdl in materia di ‘ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali’ con 255 sì, zero voti contr ...Nuova tegola sul processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, e dei suoi tre amici, Edoardo Capitta, Francesco ...