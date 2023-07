Lavoro I manager lombardi incontrano l' innovazione tecnologica per gestire al meglio aziende e imprese nel segno della transizione digitale

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) - Scarpa: “Un'occasione per comprendere come il futuro delledel terziario lombardo dipenda sempre più dalla capacità di faree integrazione tra tecnologia e capitale umano”. Milano, 5 luglio 2023 – Conoscere di più le potenzialità offerte dal, scoprire comealla mole rilevante di dati e informazioni presenti in azienda e integrarli nei processi produttivi, passando per le tante opportunità offerte dalla tecnologia per innovare processi produttivi, prodotti e servizi sempre più smart e digitali sino alle nuove frontierecybrsecurity, oltre a condividere le modalità con cui portate e far crescere l'in azienda. Di questo e molto altro si è discusso, ieri martedì 4 luglio, a Innovation Experience, ...

Ma se il giorno è dedicato al, le notti sono tutte per loro. A tarda ora e al mattino i due ... ha lavorato per un istituto finanziario svizzero e oggi èdi un'importante società di ...... Executive Vice President & Chief Strategy Officer " General, Applications . Cisco è leader ... Sul fronte delibrido, l'intelligenza artificiale aiuta Webex a creare la migliore ...da sempre in una azienda che riconosce l'importanza di investire nella sostenibilità, che ... ha aggiunto Giulia Perfetti, Investor Relations & Sustainabilitydel Gruppo Esprinet .

Lavoro, offerte di luglio nel digitale: da N26 a Fineco WIRED Italia

Al centro delle polemiche per aver recentemente dichiarato che “i figli dei falegnami devono fare i falegnami, non l’università”, Flavio Briatore chiarisce in un’intervista a Libero che il suo ...È indispensabile una cultura scientifica che permetta di superare in modo definitivo i residui di taylorismo del “command and control” ...