Lavoro | Calderone | Bene manager in gestione transizione | sfida competenze è centrale

Così Marina Elvira, ministro dele delle Politiche Sociali, in un video messaggio inviato all'assemblea nazionale della Cida in corso a Roma. "Non a caso il 2023 - ha continuato il ...... "Non sono convinta che al salario minimo si possa arrivare per legge", ha tagliato corto la ministra delMarina. Il testo, 8 articoli, prevede la soglia a 9 euro l'ora e l'...E la vigilanza sull'istituto spetta alla ministra delMarina. Mentre Ki Group, l'azienda di cibo biologico che la ministra del Turismo ha gestito fino al 2022, a decidere sarà ...Roma, 5 lug. (Adnkronos/Labitalia) - “Credo che sia importante sottolineare l'impegno che tutta la classe manageriale pone per gestire fenomeni di ...'Orientare la sostenibilità in un mondo che cambia': è questo il titolo della XIII edizione del Forum in previdenza, l'appuntamento annuale che la Cassa dottori commercialisti (Cdc) organizza per dial ...