Laureato con 24 CFU | possibile solo acquisire abilitazione 60 CFU e iscriversi in prima fascia GPS | senza obbligo di partecipazione al concorso?

(Di mercoledì 5 luglio 2023) In attesa della pubblicazione del DPCM 60 CFU (ma anche 30 e 36, a seconda la situazione personale) sulla formazione iniziale per diventare insegnante, qualche riflessione sul percorso. Ieri sono stati diffusi i report sullainformativa ai sindacati per la pubblicazione dei Regolamenti dei nuovi concorsi. Ma va anche detto che non tutti gli aspiranti sono interessati ai concorsi, per vari motivi. L'articolo .

in Business Administration all'Università Bocconi, il manager milanese ha ricoperto ... Il suo ingresso in Mondel"z risale al 2007il ruolo di senior brand manager grocery. Qui Francesco ...... sono fortunato ad essere uno studente dell'Università di Bologna, e ringrazio le istituzioni, la città e tutti coloro che mi sono stati vicino, spero presto di essere lìvoi'. Così Patrick Zaki ...Patrick Zaki si è110 e lode Patrick Zaki si èil voto di 110 e lode alla laurea magistrale Gemma in Women's e Gender studies dell'Università di Bologna . La cerimonia di proclamazione è ...Quattro giorni fa Patrick Zaki twittava «non ho ancora perduto la speranza di laurearmi in presenza, a Bologna», poi ieri, quando ha capito che il nulla osta non sarebbe arrivato, si è fotografato con ...Patrick Zaki si è laureato con 110 e lode all'Università di Bologna, tesi discussa in videocollegamento dall'Egitto.