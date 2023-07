L’attimo prima del bacio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Arco di Travertino, fermata Metro A. Roma, Italia. 1 luglio 2023. Ore 15:46 “Mi fai venire voglia di stare bene“. Eccolo, un sussurro appena sfiorato che il vento è riuscito a portare da me. La voce delicata della ragazza sul muretto mi arriva alle orecchie, mi fa voltare, e un sorriso all’ombra della visiera del berretto fa capolino sulle labbra. Ha le gambe divaricate e un ragazzo le sta davanti, con i gomiti puntellati sulle cosce altrui. Fa caldo, è già partito il periodo quadrimestrale dei pantaloncini corti. Al contrario della signora asiatica che mi sta passando davanti. Sul 409 sono quasi tutte così: velo sulla testa e vestito lungo fino ai piedi, gambe fasciate da pantaloni di lino che mi fanno sudare già solo al pensiero. Hanno però un impeccabile gusto estetico.Una carovana di persone mi sorpassa, chi diretto a casa, chi fugge verso la metropolitana per non perderla o ...

Queste le sue prime sensazioni dopo'accordo. Cosa ti ha spinto ... Non ho esitato undi accettare". Sarà per te un .... M. O. 90min Perdonami Stai zitto Il cielo nella stanza PxM ...La chiave Criminale Marla Bubble La canzone nostra Lavolta ...volta Flop! Hellvisback 2 Diavolo in me Bugiardo Tu X Me Un...... latappa di montagna non tradisce le attese, con Jonas ... Guai però a dimenticare chi la maglia gialla'ha presa (e con merito)... ha coltoe ha salutato la compagnia. La maglia gialla ...