L’annuncio di Spalletti scuote il Napoli | ”Ecco quando torno!” Tifosi in ansia | il perché

(Di mercoledì 5 luglio 2023)diil: che cosa sta accadendo in queste ore. Le parole del tecnico scatenano il panico: ””. Il tecnico ha parlato nelle scorse ore, pregustando un possibile ritorno in panchina in tempi abbastanza brevi rispetto al previsto:che cosa ha detto. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

E di Napoli, una città, una maglia,'eterno binomio rinnovato dal mantra di Masaniello Luciano: "Si fa tutto per lei. Sembra che Gesù abbia creato questa città apposta per il calcio". ...... Max Allegri NON sarà'allenatore della Juventus 2023/2024 ". ... Allegri via dalla Juve: nuovosocial . Maurizio Pistocchi ... Massimo spera in un miracolo: "Che il sostituto sia". ...Porterà impresso lo scudetto conquistato con Lucianoe ... E non sarà'unica novità. Il Napoli cambia main sponsor dopo ben ...ufficiale non c'è stato ancora, ma i rumors delle ...