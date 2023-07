(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sono sotto gli occhi di tutti l’aggressività, l’inimicizia e quasi l’odio con cui si discutono ormai le questioni di sesso. E senza particolare differenza di sentimenti quando si tratti di confronto tra maschi e femmine, tra femmine e femmine, o tra maschi e maschi, tutte e tutti fluid, ovviamente, e capaci quindi di scarti improvvisi che sul momento possono spiazzare noi meno vivaci. Ma l’altro giorno si è raggiunto l’acme. E’ successo sul palco di un museo romano che un poveretto, davanti a una platea gremita e di livello, abbia sinceramente confessato, riguardo al numero di donne conosciute, di esser privo da sempre di un contatore al pistolino. Non ci crederete, invece che di handicappato gli hanno dato di sessista.

L'accusa giusta che doveva essere fatta a Sgarbi Il Foglio

Manu-Isabella e Alessia-Davide di Temptation Island finiscono nel mirino: c'è chi li accusa di voler prendere in giro il programma ...