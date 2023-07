La vitamina D riduce l' infarto | cosa dice lo studio

... scegliere frutta e verdura di stagione può anche essere un gesto sostenibile, poichéla ... Le fragole, ad esempio, sono una fonte eccellente diC, potassio e antiossidanti . Questi ...... di rame, di fosforo , diC , di ferro , diB6 (la cui carenza può portare ad ... che ha una funzione regolatrice sula frequenza cardiaca ela pressione arteriosa del sangue. ...... come quelli presenti in carne magra, pesce, uova, noci e semi: in questo modo, sil'... Carenza di vitamine e minerali importanti: come laC, il calcio e il magnesio, che potrebbero ...

La vitamina D riduce il rischio di infarto negli over 60 Men's Health

Uno studio condotto su oltre 20.000 partecipanti ha dimostrato che l’integrazione di vitamina D potrebbe ridurre il rischio di eventi ...La vitamina E, un antiossidante liposolubile, è comunemente presente nei prodotti per la cura della pelle. Aiuta ad ammorbidire la pelle secca e pruriginosa e ...