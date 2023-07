La verità scioccante sul trucco di Kim Kardashian per sbiancare i denti | da evitare assolutamente!

Leggi su oggi-notizie

Lo shampoo viola per tonificare i capelli ha da sempre avuto un grande successo. Quando è arrivato ilfricio viola, le persone hanno pensato che potesse fare la stessa cosa per i. Tuttavia, gli esperti avvertono che ilfricio viola non è così efficace come sembra. Non offre un effetto sbiancante permanente e può causare danni ai. Inoltre, moltifrici viola non contengono fluoro, che è essenziale per la prevenzione della carie. Gli esperti consigliano di consultare unsta per un trattamento di sbiancamento professionale o di utilizzare strisce sbiancanti che contengono perossido. Infine, è sempre meglio fare le proprie ricerche e parlare con un esperto anziché seguire ciecamente le tendenze sui social media.