La terra trema in Sicilia | forte scossa avvertita da Messina a Ragusa

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Lain: unadi terremoto di magnitudo 4 è stata registrata a 5 chilometri da Cesarò, in provincia di. A rilevarla poco dopo le sei del mattino di mercoledì 5 luglio è stato l'Ingv - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'ipocentro del sisma è stato localizzato a una profondità di 19 km mentre laè stata percepita anche nei vicini comuni di San Teodoro, Bronte e Maniace. A distanza di pochi minuti dalla, è stato registrato un movimento tellurico più debole, di magnitudo 2, sempre nella stessa area a 24 chilometri di profondità. Non si hanno al momento notizie di danni, feriti, o criticità particolari. Ladi magnitudo 4 è statain vari comuni come Cesarò, ...

PRIGNANO SULLA SECCHIA (Modena) - E' tornata a tremare lain Appennino: questa mattina alle 11.23 gli strumenti dell'Ingv hanno registrato una scossa di magnitudo 3, profonda 29 chilometri e con epicentro a Prignano sulla Secchia. Il piccolo terremoto ...Alcune scosse di terremoto sono state registrate stamane a Castellarano (RE) e a Prignano sulla Secchia (MO) dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. In ordine, la prima, di magnitudo 2.0, ...

A Milano la terra trema, ma è tutta colpa del concerto di Travis Scott Dire

