La street art di Max Petrone dal vivo nello show room Decolab di Costigliole 

Si è trattato della creazione dal vivo di un'opera inedita e permanente di: una pittura murale realizzata con tecnica mista, pennelli e bombolette spray. Un evento unico nel suo genere, ...... moto e motociclo Scopri di più PODCAST CRIPTO Nuovo podcast settimanale di approfondimento sulla criptoeconomy Scopri di più Wall: future in calo. Attesa per i verbali della Fed Future in ...La performance disarà accompagnata da una mostra allo Spazio Officina dedicata alla storia della Urbancontemporanea. L'esposizione ripercorre la storia e l'evoluzione della...

Une Grande Dame, il grande affresco biodegradabile di Saype ai piedi del Monte Bianco Finestre sull'Arte

Un’occasione per esprimere la propria creatività e personalizzare il Centro giovani di San Martino con la street art.Dal 30 giugno al 5 novembre 2023 la Villa Reale di Monza presenta la mostra Banksy. Painting Walls, curatata da Sabina de Gregori ...