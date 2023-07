La ' spunta blu' su Facebook e Instagram arriva anche in Italia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) AGI - . Meta lo chiama 'Verified' ed è uno strumento a pagamento a disposizione dei creator "per consolidare la propria presenza e costruire più velocemente una community sulle piattaforme" del gruppo di Marc Zuckerberg. Il pacchetto di abbonamento suoffre ai creator la verifica del proprio account e supporto in lingua inglese. Verified è stato testato in mercati selezionati per valutare i feedback dai creatori di contenuti. La disponibilità inrientra nell'espansione del prodotto a livello globale, annunciata da Zuckerberg su. L'abbonamento costa al mese 14 euro via web e 17 euro via mobile (dispositivi iOS e Android) e include un badge di verifica, che conferma l'autenticità del profilo e stabilisce che l'account è stato verificato con un documento d'identità, maggior ...

