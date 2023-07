La sfida di Ancelotti | Mondiale 2024 da ct del Brasile

Leggi su panorama

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Carlosarà il commissario tecnico delalin programma negli Stati Uniti. Il corteggiamento durato mesi è arrivato a buon fine e la spiegazione su quanto accadrà nel prossimo anno l'ha data Ednaldo Rodrigues, presidente della CBF, nel giorno dell'annuncio di Fernando Diniz come prossimo allenatore. Il contratto di Diniz sarà a tempo: 12 mesi. Dovrà qualificare la Seleçao per ile poi lasciare il posto adche corona così un sogno da sempre manifestato, quello di guidare una grande nazionale sulla ribalta più importante del calcio. Allenerà il Real Madrid per un'ultima stagione, inseguendo la quinta Champions League in panchina (più due da giocatore) per proiettarsi ancor di più nell'olimpo degli inarrivabili, ...