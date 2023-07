La Sampdoria rischia 2 punti di penalizzazione | il motivo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Potrebbe esserci unain arrivo per i blucerchiati in vista della stagione 2023-24 in B.

Potrebbe non partire col piede giusto la prossima stagione della. Infatti, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport , la società è stata deferita dalla Procura Federale (con un documento in data 3 luglio) per il "mancato versamento, entro il termine ... La la penalizzazione nel prossimo campionato di Serie B . Secondo quanto riportato sulla Gazzetta, il club blucerchiato è stato deferito alla Procura Federale per mancati versamenti ... C'è una variante impazzita in questo calciomercato estivo 2023 , che di far saltare il banco e di cambiare gli sviluppi e le progettazioni di tanti club. Stiamo ... e Gabbiadini della. ...

Sampdoria, Irpef e Inps non pagati: rischia due punti di penalità La Gazzetta dello Sport

Sampdoria, deferimento da parte della Procura Federale "L ... Il procedimento proseguirà secondo l'iter previsto". La Samp rischia una penalizzazione di due punti da scontare nel prossimo campionato ...Gianluca Garbi ha mediato tra Radrizzani e Ferrero nella trattativa per la cessione della Sampdoria: necessario arrivare a un compromesso ...