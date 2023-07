La Roma a caccia della punta | nella lista c’è anche un big

Sfumato il ritorno di Frattesi, laè alla ricerca di un centrocampista: ecco i profili seguiti dal gm Tiago Pinto Secondo quanto riferito da Il Messaggero, laè sul mercato in cerca di un centrocampista da regalare a Mourinho. I nomi principali sono quelli di Sabitzer e Renato Sanches, mentre sussistono problemi per ......di Quorum - Youtrend indica che una maggioranza di italiani vorrebbe un disimpegno dirispetto ... Prigozhin probabilmente contava per il successo del putsch: è, dunque, a quinte colonne e ...piaghe capitali Ama adi mezzi ne trova 21 a noleggio. "Ma ne servono 40" di Marina de Ghantuz Cubbe 01 Luglio 2023Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – È caccia al centravanti, la priorità per Mourinho. Cinque giorni al raduno a Trigoria, lo Special One vuole avere il prima possibile il suo attaccante per prepara ...L'iraniano ha segnato 80 gol in 147 gare col Porto e ha il contratto in scadenza nel 2024. Non sarebbe un'alternativa a Scamacca, in corsa resta pure Morata Scamacca, ma non solo. La Roma continua a… ...