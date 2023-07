La rivelazione shock di Ivana Spagna | “Dopo la morte di mia madre volevo suicidarmi | avevo già pianificato tutto nei minimi dettagli”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ladi: “avevail suo suicidio: lo ha dichiarato la stessa cantante in un’intervista al Corriere della Sera. “ladi mia mamma, nel 1997, mi sono sforzata di concludere il tour. Prendevo troppe pastiglie e non dormivo. Mi chiusi in me stessa e mi isolai” ha rivelato l’interprete., dunque, per il dolore causato dalladella mamma aveva deciso di porre fine alla sua vita: “un corvo nero sulla spalla. Decisi di farla finita. Nella lucida follia ho pulito la casa,andarmene lasciandoin ...

... in quel momento sotto attacco per le rivelazioni '' dell'avvocato Piero Amara , quanto ...i manettari del Paese era stato condannato ad una pena di un anno e tre mesi di prigione per......fatto sapere di avere un'importanteda fargli . Aveva aspettato anche troppo tempo, ed ora non poteva più continuare a tacerglielo: il piccolo Adnan è in realtà suo figlio . Sotto, ...In un video incentrato sul dietro le quinte del finale di stagione, Levinson ha commentato l'episodio e la suaconclusiva. " Lei [Jocelyn] ha bisogno di divorare coloro che la circondano ...Ivana Spagna aveva pianificato il suo suicidio: lo ha dichiarato la stessa cantante in un’intervista al Corriere della Sera. “Dopo la morte di mia mamma, nel 1997, mi sono sforzata di concludere il ...Nessuna missione “salvifica” nei confronti della magistratura italiana, in quel momento sotto attacco per le rivelazioni ‘shock’ dell’avvocato Piero Amara, quanto piuttosto «polarizzare chirurgicament ...