La rinascita della Limonina di Portofino

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Un territorio così preso d’assalto dal turista straniero tanto da venire spesso travisato in storia, geografia e cultura. Santa Margherita, Paraggi,e il comprensorio del Parco circostante sono, in realtà, luoghi carichi di bellezza, desiderosi di potersi raccontare di più e meglio non solo attraverso il cuore del paese ma anche attraverso il patrimonio locale culturale, gastronomico e naturalistico. Niascaè un progetto che nasce esattamente da questa condizione, quasi come espressione di un’urgenza di amore e riconoscimento verso questi luoghi. Con l’intento di recuperare le tradizioni locali e porre fine allo stato di abbandono delle campagne, riqualificare spazi disabitati e ridare lavoro a un numero indefinito di persone rendendo così(e i dintorni) una destinazione cercata più mesi l’anno. Il nome è ...