La principessa Kate in blu Scozia per la cerimonia di incoronazione di Carlo III a Edimburgo

... una scelta di colore inusuale per la, lui in completo con camicia a righe, hanno ... Nel 2017, ricorda il Daily Mail,ha addirittura infranto il protocollo reale stampando ben tre baci ...Se a causargli ulteriore nervosismo fosse anche la presenza nel Royal box delladel GallesMiddleton e di sua maestà del tennis Roger Federer , non lo sapremo mai con certezza, ma le ...Poi il matrimonio con Diana, e la tragedia dell'incidente costato la vita alla "dei ... E i nuovi principi di Galles, William e. In questa biografia Enrica Roddolo, firma del Corriere ...Kate Middleton e il principe William hanno partecipato alla celebrazione dell'incoronazione di Re Carlo III in Scozia. La cerimonia principale si è svolta il 6 maggio scorso a ...Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati nella cattedrale di St. Giles a Edimburgo per la cerimonia solenne in cui verranno presentati al sovrano gli Honours of Scotland: la corona, lo scettro e ...