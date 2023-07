La perdonanza di Sangiuliano Il Pd cita Morgan e Bugo | il ministro porta Rea | Sgarbi imbarazza ma resta

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ildella Cultura si tiene stretto il sottosegretario, ma condanna il turpiloquio sessista: "Io contrario al sessismo, non capisco cosa debba fare di più energico, essendo un non violento". E chiede a Giuli una "spiegazione scritta"

Il ministro della Cultura si tiene stretto il sottosegretario, ma condanna il turpiloquio sessista: "Io contrario al sessismo, non capisco cosa debba ...Alla fine, dei pochi minuti in cui in Parlamento viene portata la questione Sgarbi - o meglio, il sermone volgare e sessista fatto dal sottosegretario alla Cultura al museo Maxxi di Roma - restano, ol ...