La paura di volare rischia di mettere a repentaglio viaggi e vacanze? Una psicoterapeuta spiega quali possono essere le cause e quali strategie adottare per arginarla

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 5 luglio 2023) È sicuramente una delle fobie più diffuse. Ancora più diffusa, forse, di quanto ci si potrebbe immaginare. Parliamo delladi, detta anche aerofobia o aviofobia. Ad esserne affetti sarebbero, secondo un’indagine condotta da YouGov, più di 2 italiani su 10. Per il 48% di loro, la causa scatenante sarebbe ladi possibili guasti o incidenti, mentre per il 40% l’ansia di salire sull’aereo sarebbe generata dall’idea di non avere alcun controllo del mezzo di trasporto. E se il 58% riesce ugualmente a prendere l’aereo, per il 20% questa fobia rappresenterebbe un vero e propio ostacolo, tanto da decidere di nonare e di limitare così estremamente la propria vita. ...