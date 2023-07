La nostalgia romantica di Wimbledon | tutti vogliono che vinca Murray E lui ci crede

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 5 luglio 2023) E’ cominciato il torneo di Andy. Il suo. Quello che per qualche motivo il “vecchio” Andy dovrebbe vincere. A dispetto dell’età, delle anche d’acciaio e degli avversari. E’ come se la Gran Bretagna si fosse ammalata di romanticismo: in tabellone c’è pur sempre un certo Djokovic, che non perde una partita sull’erba londinese da quattro edizioni quattro… Il New York Times scrive che Alcaraz ha studiato tantissimo il gioco d’erba e lo ha fatto studiando, appunto,. Però fanno finta di niente: dicono che Andy ce la può fare. E come tale lo trattano,: un possibile vincitore proveniente dal passato. E’ “tutto stranamente nostalgico”, scrive anche il Telegraph. Al primo turno ha devastato il connazionale Peniston, lasciandogli solo 4 game. “Forse l’ultima volta che ha trasmesso tanta sicurezza su ...