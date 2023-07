La nonna della pizza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La, grande simbolo d’italianità, esisteva già ai tempi degli antichi romani. La si vede in un dipinto trovato negli scavi di Pompei. Marcello Lupivia email Gentile lettore, piano con gli entusiasmi. Credo che l’Italia abbia donato al mondo altri e più soldi lasciti che non la, “patrimonio dell’umanità” dal 2017. Pensare che questa sia la più mirabile invenzione italiana di tutti i tempi – come ha detto qualcuno – è cosa ardita. Dove collocheremmo Galileo, Leonardo, Volta, l’idraulica, il diritto romano o il Rinascimento? Intendiamoci, ogni scoperta dell’antichità è emozionante, tuttavia in questo caso i giornali ci hanno ricamato un po’ su. In epoca romana non esistevano due ingredienti basici, ossia il pomodoro, importato dalle Americhe dopo la scoperta di Colombo nel 1492, e la mozzarella, ...