“La matematica? Una materia difficile | ma gli studenti non la curano bene Qualcosa va storto | riscontro carenze anche nei concetti base”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il tempo di laurearsi ed è già dietro una cattedra. Di ruolo. Valeria insegnain un istituto di istruzione superiore della provincia di Modena, ha 27 anni ed è alla fine del suo terzo anno di insegnamento. Dopo un primo anno di servizio, il 2020/2021, svolto come precaria grazie a una nomina temporanea arrivata poche settimane dopo la sua laurea in, a giugno 2022 ha superato l’anno di prova e a settembre dello stesso anno ha iniziato a lavorare nella sua sede definitiva. Infine, in veste di commissaria esterna sta per concludere gli esami di Stato con i colloqui che coinvolgono i ragazzi e le ragazze di una delle due classi quinte assegnate alla sua commissione in una scuola cittadina. La giovane professoressa colpisce per una preparazione e una disinvoltura inviadibili ed ha accettato, sia pure in anonimato – Valeria è nome di ...

