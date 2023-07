LA Knight | ”Mi sta bene per come vengo visto in WWE per ora”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Durante un recente episodio di “My Love Letter to Wrestling“, Mark Andrews ha elogiato la star della WWE LAsia per il suo lavoro sia al microfono che sul ring. Andrews ha poi chiesto sesi sentese i fan trascurassero il suo talento in-ring a causa delle sue abilità promozionali. “Grazie per questo, ma di solito vedo cheetichettatobravo sul ring ed ok al microfono“, ha detto. “Ma per me, mi vaperché tutti i ragazzi che mi sono piaciuti di più quando stavo arrivando, direi che erano per lo più gli stessi. Il mio preferito quando ero bambino, Hogan. Il mio preferito quando ero al liceo, ancora Hogan versione NWO, ma poi Austin, Rock, Flair.Flair era molto bravo, ma non ha fatto nulla di ...

... disponibile su Netflix, ma Stevennon è pronto a lasciar andare i personaggi di Casa ... Lo sciopero dei WGA in corsorallentando tutta una serie di progetti, dal momento che tutti gli ...Crunchyrolltrasmettendo l'anime mentre va in onda in Giappone. I principali membri del cast ... Ulysses: Jeanne d'Arc and the Alchemist) si occupa delle sceneggiature della serie, e Atsushi ...Che, semplicemente, sono cambiati i luoghi di fruizione e dunquecambiando l'utenza, e nei ... la pessima action comedy Innocenti bugie (in originale& Day) con Tom Cruise e Cameron Diaz, ...Andiamo alla scoperta di Pale Court, la mod di Hollow Knight così grande da essere paragonabile ad un DLC ufficiale.LA Knight non ha vinto il Money in the Bank, la WWE non pensa che al momento sia pronto per lottare per il titolo mondiale, ma non per questo, la federazione non ha dei grandi piani per lui in vista d ...