La giornata di calciomercato LIVE | lo United offre 45 milioni per Onana | l’Inter ne vuole 60

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ladidi mercoledì 5 luglio. Ore 11.13 – Di Maria al Benfica, affare chiuso Fabrizio Romano su Twitter: Angel Di Maria al Benfica, si parte! Accordo verbale completato e sigillato. Affare fatto. I documenti sono pronti, il contratto verrà firmato in. Il Benfica sta preparando la presentazione ufficiale per Di Maria. Contratto valido fino a giugno 2024. Ángel Di Maria to Benfica, here we go! Verbal agreement revealed two weeks ago, now completed and sealed. Done deal #Benfica Documents are ready — it will be signed later today, Benfica are preparing the official presentation for Di Maria. Contract valid until June 2024. pic.twitter.com/7OzBZUSV78 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023 11.13 – Christophe Galtier non è più l’allenatore del Psg Il club parigino ha annunciato la separazione dal ...