La furia di Barbara D’Urso contro Mediaset e Pier Silvio Berlusconi | «Provo dolore | sgomento e rabbia Non ho concordato niente»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 5 luglio 2023)prova «» per l’addio alla conduzione di Pomeriggio 5. E nel mirino mette. Mentre fa sapere che a differenza di quantoha scritto nel comunicato che lo annunciava, lei non ha «proprio». Per questo nell’intervista rilasciata oggi a Repubblica fa sapere di voler dire la sua verità. Non c’è nessun altro progetto all’orizzonte e il suo contratto scade a dicembre. E allora vuole vuotare il sacco: «Ne ho sopportate tante. Forse un giorno lo racconterò. Ho messo la testa sott’acqua perché lavoravo con passione. Ma adesso basta», esordisce nel colloquio con Silvia Fumarola. Dice di aver cambiato vita su richiesta ...