La frecciata della Santanchè | Le critiche più feroci da chi prenota in privato nei miei locali

Commenta per primo Dopo l'incontro di oggi con l'Inter per formalizzare la cessione di Frattesi, l'ad del Sassuolo Carnevali ha rilasciato alcune dichiarazioni. Alla domanda sull'interesseLazio per Berardi ha risposto in maniera perentoria, lanciando un messaggio chiaro a Lotito :L'allenatoreJuventus, reduce da 2 stagioni negative, è uno degli alfieri'corrente' per cui il calcio è 'semplice': "Bisogna passare la palla a quelli con la maglia dello stesso colore", ...Ha lanciato unaa Red Bull: forse sono in difficoltà con il programma power unit, l'... A preoccupare Red Bull è l'impatto che potrà avere l' equilibriopotenzapower unit al 50:50 ...

La frecciata della Santanchè: "Le critiche più feroci da chi prenota in ... ilGiornale.it

La ministra del Turismo contrattacca alle accuse mediatiche e ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dell'opposizione ...Padovan: «Allegri poeta del calcio semplice, ma da 2 anni non ne azzecca una». La frecciata del giornalista all’allenatore della Juve Il giornalista Giancarlo Padovan a Sky Sport 24 ha lanciato una fr ...