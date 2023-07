La Francia | l’Occidente e le libertà da difendere Scrive De Tomaso

Leggi su formiche

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sarà perché gli immigrati e i loro figli non si sono tutti integrati in Europa. Sarà perché il loro credo religioso non si concilia facilmente con la laicità degli Stati occidentali. Sarà perché la percezione delle disuguaglianze (da non confondere con le povertà) è più profonda di qualche anno fa. Sta di fatto che i disordini innon promettono nulla di buono per la nazione che fu di Charles de Gaulle (1890-1970), per il Vecchio Continente e per il mondo libero in generale. Se, poi, al malessere francese, suscettibile di incunearsi anche nella vicina Germania, si aggiunge l’incognita legata alla guerra contro l’Ucraina, di per sé già devastante non solo per le incalcolabili distruzioni umane, fisiche o morali, lo scenario prossimo dei Paesi democratici europei si annuncia più angoscioso di un intervento delicato in sala operatoria. Mai come adesso l’Europa ...