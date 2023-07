La formazione del Napoli fuori dal campo | tutte le novità azzurre per la prossima Serie A

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Con la cerimonia di compilazione dei calendari diA prevista alle ore 12:00, prenderà il via ufficialmente il Campionato 2023/2024 che inizierà sabato 19 agosto e andrà avanti sino al 26 maggio senza alcuna sosta per le festività natalizie e con ladella Final Four di Supercoppa con la partecipazione di, Lazio, Inter e Fiorentina., festa scudetto Il sorteggio sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport 24, su Dazn e sul canale Youtube della LegaA e obbedirà, come di consueto, a criteri e paletti utili alla. In prima fila tutti i tifosi delche attendono di conoscere le prime sfide cui sarà chiamato il club per difendere il titolo appena conquistato. È ancora presto per definire quale sarà la squadra ...