(Di mercoledì 5 luglio 2023) La maggioranza si stringe attorno alla sua ministra. Per ora, perché c’è timore dell’inchiesta della procura di Milano. Le opposizioni trascurano il bersaglio: troppo occupate a darsele fra di loro, ognuna con la sua linea per mettere in difficoltà gli altri. I cinque stelle verso la sfiducia, il Pd no, il Terzo Polo si divide (che novità)

La destra salva Santanchè. La sinistra pure L'HuffPost

Dice Sgarbi, eccezionalmente senza scurrilità isteriche: «A personaggi di buona ma non eccelsa qualità come Fiorello ...