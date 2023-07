La decisione Cedu sul riconoscimento facciale in Russia riguarda anche noi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’utilizzo delper individuare e arrestare un manifestante viola la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare gli articoli 8 e 10nti rispettivamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la libertà di espressione. Lo ha deciso la Corte europea dei diritti dell’uomo esprimendosi sul caso di Nikolay Glukhin, un cittadino russo che nell’agosto 2019 sulla metropolitana di Mosca portava con sé un cartonato a grandezza naturale del dissidente Konstantin Kotov, imprigionato per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate, e la scritta “Rischio fino a cinque anni… per proteste pacifiche”. Glukhin era stato arrestato alcuni giorni dopo la sua protesta mentre si trovava nella metropolitana. È stato accusato di non aver notificato alle autorità la sua manifestazione e ...