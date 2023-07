La Corte | il killer di Chiara dà ancora la colpa al demone

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Non ha mai mostrato pentimento, non solo nei confronti della vittima, alla quale ha riservato "parole spregevoli prima e dopo il fatto" ma anche dei genitori di lei, non riuscendo, anche a distanza di ...

Così i giudici delladi appello di Bologna, sezione minorenni, motivano la conferma della condanna a 16 anni e quattro mesi per il giovanedi Chiara Gualzetti, assassinata a 15 anni, il ...... è stata lei durante il processo davanti allad'Assise di Bologna a riconoscere Bellini in un ... nelle quali l'ex 'Primula Nera' nonchéassoldato più volte dalla 'Ndrangheta, già colpevole ...... che è stato anchedella 'ndrangheta, già colpevole e reo confesso di numerosi omicidi in passato, minacciava la moglie e il giudice Francesco Maria Caruso, presidente dellad'Assise che ...Non ha mai mostrato pentimento, non solo nei confronti della vittima, alla quale ha riservato "parole spregevoli prima e dopo il fatto" ma anche dei genitori di lei, non riuscendo, anche a distanza di ...Quindici anni e quattro mesi e quattro anni di libertà vigilata una volta scontata la pena. E’ la condanna decisa dalla Corte d’Assise del tribunale di Rimini, che nel pomeriggio di ieri - dopo un dib ...