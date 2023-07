La controffensiva ucraina procede su tre fronti

La guerra continua anche se il fronte è abbastanza ingessato. Ma su tre linee l'esercito di Kiev prende terreno. Yes Lamilitaresta andando avanti secondo i piani, ma l'esercito non ha ancora dispiegatosi appieno il suo potenziale. Lo ha dichiarato Oleksandr Syrskyi, comandante delle forze di ...Da Rwm dipende la resistenza. Senza i colpi per i cannoni e i tank, l'esercito di Kiev non ... gli elementi decisivi da cui dipende l'esito dellaper liberare i territori occupat .... Occhi del mondo puntati sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, che potrebbe far parte di un piano false - flag da parte della Russia per ostacolare e rallentare la. Da circa 24 ore i canali Osint sono impazziti, perché sembrerebbe che ci sia una volontà da parte della Russia di provocare un incidente alla centrale nucleare di Zaporizhzhia ,...L'esercito russo ha perso metà della sua capacità di combattimento in Ucraina, inclusi 2.500 carri armati. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa del Regno Unito, l'ammiraglio Tony Radakin ...Un appello. “A difesa della democrazia in Occidente”. Un appello che porta addirittura la firma dell’Unione europea.