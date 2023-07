La connessione tra salute e casa | l’importanza di un ambiente sicuro

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Nell’era moderna siamo sempre più consapevoli deldi adottare uno stile di vita sano, una dieta equilibrata ed effettuare regolare esercizio fisico. Questo perché la nostraè diventata un elemento centrale di tutte le nostre vite, preoccupati di preservarla e curarla il più possibile. La stessa attenzione la diano anche agli ambienti che frequentiamo e, in particolare, all’inquinamento atmosferico: è per questo motivo che cerchiamo di evitare di stare troppo tempo nelle zone maggiormente trafficate e ci piace, ogni tanto, respirare aria pulita in montagna. Ma nonostante tutte queste precauzioni, ci sono ancora cose che ci dimentichiamo di controllare e a cui non riusciamo a dare la giusta attenzione. La salubrità diè uno di questi aspetti: troppo poco, infatti, ci preoccupiamo se la nostra abitazione sia ...