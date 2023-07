La Commissione Ue pronta alla deregulation sui nuovi Ogm E si scatenano gli appetiti delle multinazionali per privatizzare la biodiversità

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Le quattro più grandi imprese agrochimiche e sementiere del mondo, Corteva, Bayer-Monsanto, BASF e Syngenta, sono pronte a sfruttare l’imminenteeuropea deiOgm (organismi geneticamente modificati). Mentre è attesa per oggi la proposta dellaUe di esentare le nuove biotecnologie (New genomic techniques, in Italia Tecniche di evoluzione assistita) dalle regole su etichettatura, tracciabilità e valutazione del rischio previste ddirettiva sugli Ogm, le quattrohanno già richiesto 139 brevetti su applicazioninuove biotecnologie per l’editing genomico sulle piante. Obiettivo: acquisire la proprietà esclusiva di varietà vegetali geneticamente modificate per vent’anni e rivenderle agli agricoltori. Bayer-Monsanto, Corteva, BASF e ...

