La Cina scatena la guerra dei chip con l’Europa

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 5 luglio 2023) È sempre piùdeitrae Occidente. Dopo il piano anti-Pechino siglato da Usa e Ue (di cui abbiamo parlato qui) e dopo lo stop americano sulle forniture di componenti ad alta tecnologia a Pechino, il Dragone fa la sua contromossa e va a colpire Stati Uniti ed Europa in un punto nevralgico, soprattutto in questo periodo storico: i prodotti hi-tech e le materie prime. Il gigante asiatico ha infatti annunciato una stretta, a partire dal primo agosto, alle esportazioni di due importanti materiali per la produzione di semiconduttori. Una decisione che minaccia gli equilibri globali al pari dellain Ucraina (ecco il piano segreto della CIA per fermare in conflitto). Ecco perché e cosa sta succedendo. Quali materiali lanon vuole più esportare I due elementi rari e preziosissimi che ...